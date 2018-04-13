Жорес Алферов стал самым богатым "звездным" депутатом в Госдуме

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции КПРФ, Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов стал самым богатым среди "звездных" депутатов, его доход за 2017 год составил 20,83 миллиона рублей, следует из данных деклараций, опубликованных на сайте нижней палаты.

Стоит отметить, что в 2016 году академик заработал немного больше — 21,87 миллиона рублей.

Кроме Алферова в тройку лидеров "звездных" депутатов по уровню доходов за 2017 год вошли первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Иосиф Кобзон, который на протяжении 5 лет был самым богатым "звездным" депутатом: его доход составил 15,15 миллиона рублей (45,57 миллиона рублей в 2016 году), и вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая — 14,76 миллиона рублей (15,43 миллиона рублей в 2016 году).

Доходы российского режиссера Станислава Говорухина за 2017 год, согласно декларации, составили 10,89 миллиона рублей (13,07 миллиона рублей в 2016 году), народный артист РФ Владимир Бортко указал в декларации, что его доход составил 5,32 миллиона рублей (6,98 миллиона в 2016 году), доход актрисы Елены Драпеко не изменился с прошлого года — 5,15 миллиона рублей, а доход первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой увеличился до 12,98 миллиона рублей (12,3 миллиона рублей в 2016 году).

Среди других "звездных" парламентариев, по данным деклараций за 2017 год, доход Оксаны Пушкиной уменьшился до 6,03 миллиона рублей против 8,98 миллиона рублей, а доход сына народного артиста РФ Михаила Боярского Сергея увеличился почти в два раза и составил 10,73 миллиона рублей (4,54 миллиона рублей за 2016 год).