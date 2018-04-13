Запрет на закупки ПО из США для госнужд не будет катастрофой, заявили в ГД

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Запрет на закупки программного обеспечения (ПО) из США для государственных и муниципальных нужд не станет катастрофой, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников. Он напомнил, что в России уже нельзя закупать импортное ПО при наличии российского аналога.

Законопроект об ответных мерах на антироссийскую политику США, внесенный в пятницу в Госдуму, допускает введение запрета или ограничения на закупку для государственных или муниципальных нужд, а также для госкорпораций, госкомпаний, естественных монополий и некоторых других видов юридических лиц технологического оборудования и программного обеспечения производства США или стран, которые присоединились к американском санкциям. Предполагается, что перечень такого оборудования и ПО установит правительство РФ.

Крупенников отметил, что государственные предприятия и учреждения уже переходят на российское ПО. Оборонные предприятия давно работают в этом направлении и заменяют операционную систему Windows альтернативными отечественными разработками.

"И у нас давно уже действует законодательно норма, которая не позволяет закупать импортное ПО в случае, если есть аналогичное российское. Поэтому здесь никакой особой катастрофы не происходит. Это уже не один год внедряется, просто сейчас, думаю, этот процесс пойдет быстрее. Потому что он шел вяловато, а сейчас он пойдет быстрее", — сказал депутат.

По его словам, в России есть операционные системы, которые позволяют заменить и Windows, и Microsoft Office, и другие программы.

"Введение запрета или ограничения на закупки иностранного программного обеспечения будет дополнительным стимулом развивать наше ПО. У нас есть хорошие специалисты, и думаю, что это будет определенным стимулом для России, чтобы осуществить прорыв в области разработки софта", — полагает Крупенников.