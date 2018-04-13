Клепач рассказал, когда доллар снова станет стоить меньше 60 рублей

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Рубль вернется к отметкам ниже 60 рублей за доллар, а цена нефти будет снижаться во втором полугодии, прогнозирует заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Во втором полугодии, к концу года цена на нефть пойдет вниз", — сказал Клепач, выступая на Красноярском экономическим форуме.

США на прошлой неделе ввели новые санкции против России. Это вызвало обвал котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых новыми санкциями, а также резкое ослабление рубля к доллару и евро. Максимально обе валюты выросли против рубля в среду: курс доллара — до 65,06 рубля, евро – до 80,5 рубля. В четверг рубль немного отыграл падение. Курс доллара расчетами "завтра" к 20.26 мск четверга снижался на 0,53 рубля — до 62,06 рубля, курс евро — на 0,94 рубля, до 76,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

Клепач не стал уточнять, когда именно рубль отыграет назад, отметив, что это зависит от того, как будут развиваться события в Сирии.

"Думаю, что вернётся до 60 и даже меньше рублей за доллар. Период не могу сказать, зависит от того, как развернутся события в Сирии", — отметил зампред ВЭБа.

В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия и не исключил военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.