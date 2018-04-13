Рынок рубля стабилизируется, считает замглавы Внешэкономбанка

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Рынок рубля стабилизируется, сообщил журналистам заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач на Красноярском форуме.

"Рынок стабилизируется через какое-то время. Негативные новости, шокирующие вещи пройдут", — сказал Клепач.

Он также отметил, что, по его прогнозам, Центробанк сделает паузу, но не будет снижать ключевую ставку. Рост ВВП, по оценка Клепача, составит 1,8%.

На мировые рынки оказывает влияние ситуация вокруг Сирии. В понедельник Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия и не исключил военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

Ранее на рынки оказывали давление переживания по поводу возможной глобальной торговой войны между США и КНР. Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.