Аналитики сомневаются в дальнейшем росте биткоина

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг не смогла удержаться на отметке выше 8 тысяч долларов, хотя и без того подорожала прилично, свидетельствуют данные торгов; при этом некоторые аналитики сомневаются в перспективе значительного удорожания криптовалюты в ближайшем будущем.
Дорожают и альтернативные криптовалюты: Ethereum — на 9,51%, до 461,39 доллара, Ripple — на 14,12%, до 0,57 доллара, Bitcoin Cash — на 8,56%, до 708,61 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 300,56 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.
"В существующем информационном поле развернуть курс биткоина на долговременный рост невозможно, слишком много инвесторов обожглось на падении курса. Поэтому на переход к восходящему тренду уйдет не один месяц", — заявил РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов, уточнив, что при отсутствии новых положительных новостей, которые могли бы способствовать кратковременному удорожанию криптовалюты, в ближайшее время можно ожидать снижения цены биткоина ниже 6 тысяч долларов.
Впрочем, некоторые аналитики отмечают сам приток ликвидности, вызвавший последнее повышение, как уже положительный фактор. "Рынок однозначно испытал приток ликвидности, и при закреплении цены выше 7,5 тысячи долларов ожидаем дальнейшего роста. В случае снижения до 7,2 тысячи долларов может начаться фаза консолидации на несколько дней", — рассказал РИА Новости главный аналитик Tokenbox и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов.