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Экономика

На Смоленщине создают высокоорганизованное, высокотехнологичное село

17:2312.04.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГубернатор Смоленской области Алексей ОстровскийГубернатор Смоленской области Алексей Островский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СМОЛЕНСК, 12 апр — РИА Новости. Власти Смоленской области намерены создать в регионе новое социально обновленное, высокоорганизованное, технически и технологически укомплектованное, наукоемкое и конкурентоспособное село, сообщил губернатор области Алексей Островский.

"Это — ключевая задача, стоящая перед администрацией региона", — сказал он.

Губернатор принял участие в заседании итоговой коллеги министерства сельского хозяйства Росси, в ходе которой глава ведомства главной задачей на текущий год назвал сохранение позитивной динамики, которую отрасль демонстрирует на протяжении последних лет..

В пресс-службе администрации области напомнили, что в Смоленской области с 2012 года активно наращиваются объемы производства зерна — в прошлом году во всех категориях хозяйств произведено более 242 тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 9,9 тысяч тонн больше показателей 2016 года. Таким образом, регион третий год подряд получает рекордные урожаи зерна со времени распада Советского Союза. Кроме того, увеличилось производство картофеля — на 48,5%, овощей — на 17%, семян рапса — на 28%. Помимо этого, Смоленщина по итогам 2017 года заняла лидирующие позиции в рейтинге льносеющих регионов — первое место по валовому сбору и по размеру посевных площадей в ЦФО и второе место в России.

Волонтеры-медики Смоленской области реализуют проект Здоровое село
© РИА Новости / Александр Полегенько
Волонтеры-медики Смоленской области реализуют проект "Здоровое село"
Представитель пресс-службы также отметил, что животноводство является основой сельского хозяйства Смоленской области. В структуре сельскохозяйственного производства его продукция составляет 80%, в том числе, молочного скотоводства — 32%. За прошлый год произведены свыше 85 тысяч тонн скота и птицы на убой, что на 18% больше уровня позапрошлого года. Причем, производство мяса свиней в сельскохозяйственных организациях составило 72%.

По словам Островского, для большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей приоритетной отраслью, приносящей основные доходы, остается молочное скотоводство. Поэтому на развитие отрасли ежегодно направляется около 40% бюджетных средств, рассчитанных на сферу сельского хозяйства.

Сегодня в регионе 74% поголовья коров молочного направления продуктивности составляют коровы бурой швицкой и сычевской пород местной селекции. Область является репродуктором по их разведению и поставкам за пределы региона. В 2017 году более 200 голов было вывезено в Тверскую, Московскую, Рязанскую, Ростовскую область, в Пермский край и в Республику Адыгея. В прошлом году первую партию из 50 голов скота этих пород на сумму 3 млн рублей приобрели хозяйства Республики Таджикистан, что, безусловно, позволит расширить экспортные возможности региона.

Города России. Смоленск
© РИА Новости / Илья Питалев
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Смоленские аграрии бесплатно получат более 1,2 тысячи тонн удобрений
Говоря о развитии фермерских хозяйств, глава региона отметил, что в настоящее время на территории области сельскохозяйственным производством занимаются свыше шестисот организаций и крестьянско-фермерских хозяйств.

"В целях оказания им государственной поддержки в прошлом году из областного бюджета было направлено 835 миллионов рублей. В нынешнем году финансирование предприятий агропромышленного комплекса превысило один миллиард, что составляет почти 3% общих расходных обязательств. С каждым годом мы будем стараться увеличивать эту цифру", — сказал Островский.

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