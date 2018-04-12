Украина должна участвовать в транзите газа, заявила Меркель

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украина должна продолжить играть роль в транзите газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя строительство газопровода "Северный поток — 2".

Меркель в четверг провела переговоры с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

"Мы также обсуждали проект, который затрагивает обе наши страны, это "Северный поток — 2"… Мы пришли к единому мнению, что здесь с одной стороны речь идет об экономическом проекте, а с другой, он безусловно касается Украины и ее будущего. В этом вопросе мы достигли большого единства в том, что Украина как транзитная страна в дальнейшем также должна играть роль. В этом направлении мы продолжим совместную работу", — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам встречи. Трансляцию выступления вело видеоагентство телеканала RT Ruptly.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". В марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства, заявив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

Разрешение на строительство "Северного потока — 2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.