Еврокомиссия поблагодарила США за поставленный СПГ

БРЮССЕЛЬ, 12 апр — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз обладает значительным рынком газа, который способен привлечь больше компаний из США к поставкам сжиженного природного газа (СПГ), заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете на конференции в Брюсселе.

"Появление США в качестве важного экспортера энергии на глобальном рынке — это важное событие. Мы высоко ценим тот СПГ из США, который уже был доставлен в Европу. Мы считаем, что обладаем привлекательным, большим рынком, который может привлечь больше американских компаний к активной конкуренции в сфере газа", — сказал он.

Евросоюз увеличил импорт сжиженного природного газа в 2017 году на 12%, отмечалось в квартальном отчете по европейским газовым рынкам Еврокомиссии. На США пришлось 4% импорта этого вида топлива. В прошлом году импорт СПГ покрывал 14% общего объема импорта газа Евросоюзом против 13% в 2016 году.