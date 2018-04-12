Украина и Литва договорились препятствовать "Северному потоку — 2"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил в Киеве с премьером Литвы Саулесом Сквернялисом вопросы европейской энергетической безопасности и перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

Ранее в пресс-службе литовского правительства сообщили, что Сквернялис 11 апреля отправится с двухдневным визитом на Украину. В среду он посетил в Донбасс.

"Была подтверждена необходимость дальнейшей совместной работы по актуальным вопросам европейской энергетической безопасности, в частности по недопущению реализации проекта "Северный поток-2". В этом контексте было положительно отмечено намерение Украины официально присоединиться к работе Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности, который расположен в Вильнюсе", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе возможности привлечения на Украину новых литовских инвестиций.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". В марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, заявив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.