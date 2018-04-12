Швейцарский Sulzer снизил долю "Реновы" и вышел из-под санкций США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Ренова" завершила передачу швейцарскому концерну Sulzer право собственности на 5 миллионов его акций, после чего "Ренове" принадлежит 48,83% акций Sulzer против 63,42% до сделки, говорится в сообщении швейцарской компании.

Sulzer теперь владеет 15,24% собственных акций. "Sulzer подтверждает, что больше не является заблокированной стороной или объектом санкций в соответствии с законодательством США. Теперь компания может возобновить нормальную деятельность на мировом рынке", — сообщает концерн.

Компания добавляет, что примет необходимые меры для размораживания активов, которые были заблокированы. Sulzer отмечает, что ее бизнес-процессы были ощутимо нарушены, но она не ожидает влияния на долгосрочные показатели своей деятельности. "Компания представит более подробную информацию в рамках публикации результатов работы за первый квартал 19 апреля 2018 года", — добавляет Sulzer.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Кроме того, санкции охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.

В понедельник, 9 апреля, Sulzer сообщила, что в течение недели группа "Ренова" сократит долю в компании ниже контрольной для уменьшения последствий для ее бизнеса от санкций США.