Швейцарский Sulzer снизил долю "Реновы" и вышел из-под санкций США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Ренова" завершила передачу швейцарскому концерну Sulzer право собственности на 5 миллионов его акций, после чего "Ренове" принадлежит 48,83% акций Sulzer против 63,42% до сделки, говорится в сообщении швейцарской компании.
Компания добавляет, что примет необходимые меры для размораживания активов, которые были заблокированы. Sulzer отмечает, что ее бизнес-процессы были ощутимо нарушены, но она не ожидает влияния на долгосрочные показатели своей деятельности. "Компания представит более подробную информацию в рамках публикации результатов работы за первый квартал 19 апреля 2018 года", — добавляет Sulzer.
В понедельник, 9 апреля, Sulzer сообщила, что в течение недели группа "Ренова" сократит долю в компании ниже контрольной для уменьшения последствий для ее бизнеса от санкций США.