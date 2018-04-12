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Экономика

Минпромторг доработал проект о продаже лекарств в магазинах, узнали СМИ

09:0012.04.2018
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПровизор во время работы в аптеке. Архивное фотоПровизор во время работы в аптеке. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минпромторг РФ направил в Минздрав доработанный законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах, пишет газет "Коммерсант".

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сообщается, что подготовленный ранее министерством документ предполагал наделить ритейлеров правом продажи таких препаратов при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Это разрешение можно было бы получить на юридическое лицо независимо от количества точек. Законопроект в таком виде вызвал недовольство со стороны ряда ведомств и представителей фармацевтической отрасли.

Обновленная версия предлагает разрешить торговым организациям реализовывать безрецептурные лекарства вообще без лицензии, пишет издание. Там же конкретизируется, что такое право дается компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами. При этом осуществление фармацевтической деятельности будет носить уведомительный характер: организации придется сообщать о ее начале в подведомственный Минздраву Росздравнадзор.

Аптечный киоск. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Госдума выступила против продажи лекарств в супермаркетах
Кроме этого, в законопроекте предлагается перечень из 34 групп безрецептурных препаратов, продажа которых допускается в магазинах, к которым относятся сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и другое.

В Минздраве газете подтвердили получение документа от Минпромторга, но комментировать пока не стали. Ранее в министерстве сообщали, что проблемы доступности лекарств населению сейчас нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение. В Минпромторге на запрос издания не ответили.

Законопроект Минпромторг разработал по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова в конце 2017 года, указав в пояснительной записке, что реализация безрецептурных препаратов в торговых организациях простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен, а также к повышению уровня доступности лекарств в отдаленных районах и сельской местности. Но представители аптечных организаций выступили против. Гендиректор сети "Неофарм" Евгений Нифантьев считает, что принятие нового документа приведет не только к закрытию аптек, но и к росту фальсифицированных лекарств на потребительском рынке. Представители продуктового ритейла придерживаются иного мнения. Так, в "Ленте" считают, что покупатели выиграют от увеличения конкуренции на рынке лекарств.

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