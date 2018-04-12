Лагард назвала обоснованным решение о включении юаня в корзину валют МВФ

ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Включение юаня в корзину специальных прав заимствования (SDR) МВФ было обоснованным решением, уровень интернационализации китайской валюты будет расти, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью изданию South China Morning Post.
"Уровень интернационализации китайской валюты немного снизился, но в настоящий момент он вновь начинает расти, и ожидается, что этот рост продолжится", — заявила Лагард.
Она отметила, что "решение о включении юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ было обоснованным".
По ее словам, факт признания юаня МФВ поспособствовал тому, что центробанки и другие финансовые операторы стали рассматривать юань "как одну из валют международного значения".
SDR являются международным резервным активом, созданным МВФ в 1969 году в дополнение к официальным резервам своих стран-членов.