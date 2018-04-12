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Экономика

Названы самые доходные в России профессии

03:5512.04.2018
(обновлено: 04:24 12.04.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСовременный офис в Москве. Архивное фотоСовременный офис в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы стали самыми высокооплачиваемыми в России специалистами по итогам первого квартала 2018 года, сообщили РИА Новости аналитики компании HeadHunter.

Лекция в университете. Архивное фото
© Depositphotos / kotin
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В ходе исследования эксперты проекта "Банк данных заработных плат" проанализировали, что происходило с зарплатами в первом квартале. Они использовали динамику данных, которые вносят в онлайн-систему около 800 российских работодателей.

Исследование показало, что 2018 год продолжил тенденцию 2017-го ― заработные платы медленно, но уверенно росли с постепенным увеличением динамики роста.

При этом исследователи выяснили, что по всем позициям рост был равномерным. "Изменение оклада и линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладывается в диапазон 1―2%", — заявили авторы доклада.

Рейтинг профессий

Заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова
© РИА Новости / Максим Блинов
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На основании анализа дохода представителей профессий по уровням "ведущий специалист" и "специалист" авторы исследования пришли к выводу, что лидерами по уровню оплаты труда являются программисты.

"Рейтинг профессий по уровню зарплат в Москве, Петербурге и регионах возглавляют программисты, также в число высокооплачиваемых специалистов входят менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы", — говорится в исследовании.

Согласно выводу аналитиков, совокупный ежемесячный доход программистов в Москве составляет 100-110 тысяч рублей, в Петербурге представители этой профессии получают от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах — около 60-70 тысяч.

При этом менеджеры по развитию бизнеса в Москве и Петербурге получают 70-80 тысяч рублей, а в регионах их средние доходы не превышают 60-70 тысяч.

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов отличаются от программистов только в регионах, где представители этих профессий могут рассчитывать лишь на 40-50 тысяч.

Среди высокооплачиваемых профессий в первом квартале также выделяются агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы — их уровень дохода находится на уровне 70-80 тысяч рублей в Москве, 60-70 в Петербурге и 40-50 в регионах.

В число профессий с самой низкой оплатой попали уборщики с уровнем доходов от 20 до 30 тысяч рублей, независимо от региона, а также официанты, рабочие кухни, грузчики, кладовщики и продавцы, чьи зарплаты не превышают 40 тысяч рублей независимо от того, где открыта вакансия.

Региональные различия

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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В рейтинге основная масса зарплат в регионах лежит в диапазоне 40―50 тысяч рублей.

В Петербурге также преобладают зарплаты 40―50 тысяч рублей, однако разница с регионами существенная. В северной столице такое вознаграждение получают специалисты, которые относятся к профессиям начального уровня и среднего, а в регионах — среднего и высшего звена.

В Москве уровень зарплат ожидаемо выше, основная масса лежит в диапазоне 70―80 тысяч рублей.

При этом динамика роста совокупного дохода сильно разнилась в зависимости от федерального округа. Так, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Москве и Подмосковье (―0,8%), а максимум в Южном округе (5,5%). В число лидеров по росту дохода также вошли Центр (5%), Дальний Восток (3,2%), Поволжье и Северный Кавказ (по 3%).

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