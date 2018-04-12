"Три дня истерики": что будет с ценами после обвала рубля

Цены в супермаркетах иногда в 2 и более раз отличаются от закупочных

Цены в супермаркетах иногда в 2 и более раз отличаются от закупочных

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта продолжает падение после санкций, введенных США. Курс доллара превысил 65 рублей впервые с ноября 2016-го, а евро взлетел за 80 рублей, чего не случалось два года. Какие продукты и товары подорожают в первую очередь, когда магазины перепишут ценники и как долго продлятся валютные кульбиты — в материале РИА Новости.

Молочка, сыр и кофе

Прежде всего изменения на валютном рынке скажутся на продуктах и товарах, которые Россия закупает за рубежом. Самый импортозависимый сегмент сельскохозяйственного рынка — плодоовощная продукция. По итогам 2017 года Россия увеличила объем импорта по следующим позициям: картофель — на 50%, томаты — 11%, репчатый лук — 11%, виноград — 78%.

Впрочем, как отмечают в Институте аграрного маркетинга, период удорожания будет недолгим и компенсируется тем, что уже с мая начнутся поставки российской продукции из южных регионов. Это снизит цены — вплоть до октября.

Вторая в очереди на подорожание — молочная продукция, почти 20% которой производят из импортируемого сырья. При валютных колебаниях именно это становится основным фактором.

Подорожают сыр, сливочное масло. И конечно, кофе — тут сырье полностью импортное, поэтому повышение цены может оказаться соизмеримым с колебаниями на валютном рынке. Больше других продуктов прибавит в цене и шоколад, чье производство полностью зависит от импорта какао-бобов (плюс 5-7%).

Не подорожают мясо птицы и свинина — на 95% это российская продукция.

"Серьезной тенденции к росту цен на основные категории продуктов, за исключением молочных, мы не видим", — говорит Елена Тюрина, гендиректор Института аграрного маркетинга.

По ее мнению, повышение розничных цен на продукты не превысит 3%. Эффект будет отложенным — новые ценники мы увидим не ранее чем через месяц. От резких движений ретейлеров удержит и ограниченный платежеспособный спрос населения: резкое подорожание грозит им новым падением объемов продаж.

Лекарства, но не жизненно важные

"Ретейлеры учитывают и то, что потребитель просто не готов принять новые цены, и фактор снижения объема розничной торговли", — говорят в Ассоциации экспертов рынка ретейла.

Помимо продуктов питания, опасения вызывает и возможное подорожание лекарств. Однако, как заверили в Ассоциации российских фармацевтических производителей, на препараты из списка жизненно важных цены не изменятся. По закону их повышать нельзя — даже на те препараты, что закупаются за рубежом.

Что касается лекарств, не входящих в список, в отрасли рассчитывают на подорожание в пределах 9%, но отмечают: пока неясно, что будет дальше с курсом валют.

"Если скачок в два раза — разумеется, цены отреагируют", — говорит Виктор Дмитриев, руководитель Ассоциации российских фармацевтических компаний. Он не исключил и сокращения ассортимента в аптеках.

Пока же продается то, что было закуплено еще в прошлом году, — это достаточно большие запасы. Если ситуация на валютном рынке не выправится за ближайший квартал года, ценники в аптеках перепишут.

Автомобили на нейтралке

Машины — не товар повседневного спроса. Уже имеющиеся у дилеров партии автомобилей оплачены по старым закупочным ценам. Кроме того, импорт автомобилей в России невелик: всего 17% от общего числа продаваемых автомобилей. Остальные — это локальная сборка.

Как рассказали в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РоАД), если падение рубля будет краткосрочным, на рынке это не скажется. Если долгосрочным — цены повысятся через три-шесть месяцев.

"Сейчас производители живут с прежним курсом, и так будет еще какое-то время. Разумеется, они смотрят в будущее, но принимать решения, когда три дня истерики?.." — рассуждает глава РоАД Олег Мосеев в беседе с РИА Новости. Тем не менее, по его словам, если "истерика" продлится две недели, возникнет "совсем другая реальность".

Независимо от того, что сулят валютные колебания, с 1 апреля автомобили уже подорожали — в связи с решением повысить утилизационный сбор. Повышение цен в отрасли объясняют и началом нового производственного цикла в 2018 году.

Электроника и бытовая техника

Цены на электронику могут вырасти на 5-10%. Ретейлеры исключают резкий скачок, сразу же перекладывать возникшие издержки на покупателей никто не планирует.

"Поставщики предупредили о плановом повышении закупочных цен, но пока у нас есть все возможности для того, чтобы держать розничные цены", — рассказали РИА Новости в "Эльдорадо". И уточнили, что ажиотажного спроса не наблюдается.

"Никакого наплыва не было, не ожидаем мы особого притока покупателей и в выходные дни", — отметили в компании, подчеркнув, что "нет оснований нагнетать ситуацию".

Жадные поставщики

Потребители в любом случае винят в жадности ретейлеров, но те уверяют: виной всему аппетиты поставщиков, а точнее — их стремление сразу же компенсировать издержки.

"Цена формируется в первую очередь поставщиком. Главное основание для ретейлера поднять цену — не его желание, а то, что дорожает товар у поставщика. У ретейлера есть выбор: либо повысить розничную цену, либо сменить поставщика", — разъясняет Андрей Карпов, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла. Конечно, если все поставщики целой группы товаров поднимают цены, у магазина просто не останется выбора, кроме как повысить и свои цены.

По словам Карпова, валютные колебания отразятся на ценниках магазинов не ранее чем через месяц. Хотя если рубль будет падать слишком стремительно, то прайс-листы перепишут раньше.

Что дальше

Как долго рубль будет падать и надо ли готовиться к худшему? Нынешние потрясения на валютном рынке пока не вызывают опасений ни у регулятора, ни у экспертов рынка.

"В сухом остатке имеем классическую рыночную панику, спровоцированную краткосрочными факторами. Колебания курса рубля из-за законопроекта конгрессменов США о рынке российского госдолга с очень высокой вероятностью также будут недолгими", — считает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Менее оптимистичные наблюдатели отмечают, что рубль продолжает обновлять минимумы в паре с долларом и евро и эту лавину за один день не остановить.