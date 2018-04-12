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Экономика

"Три дня истерики": что будет с ценами после обвала рубля

08:0012.04.2018
(обновлено: 08:01 12.04.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЦены в супермаркетах иногда в 2 и более раз отличаются от закупочныхЦены в супермаркетах иногда в 2 и более раз отличаются от закупочных
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта продолжает падение после санкций, введенных США. Курс доллара превысил 65 рублей впервые с ноября 2016-го, а евро взлетел за 80 рублей, чего не случалось два года. Какие продукты и товары подорожают в первую очередь, когда магазины перепишут ценники и как долго продлятся валютные кульбиты — в материале РИА Новости.

Молочка, сыр и кофе

Прежде всего изменения на валютном рынке скажутся на продуктах и товарах, которые Россия закупает за рубежом. Самый импортозависимый сегмент сельскохозяйственного рынка — плодоовощная продукция. По итогам 2017 года Россия увеличила объем импорта по следующим позициям: картофель — на 50%, томаты — 11%, репчатый лук — 11%, виноград — 78%.

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкСельскохозяйственная продукция
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сельскохозяйственная продукция

Впрочем, как отмечают в Институте аграрного маркетинга, период удорожания будет недолгим и компенсируется тем, что уже с мая начнутся поставки российской продукции из южных регионов. Это снизит цены — вплоть до октября.

Вторая в очереди на подорожание — молочная продукция, почти 20% которой производят из импортируемого сырья. При валютных колебаниях именно это становится основным фактором.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПокупатель в супермаркете
© РИА Новости / Максим Блинов
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Покупатель в супермаркете

Подорожают сыр, сливочное масло. И конечно, кофе — тут сырье полностью импортное, поэтому повышение цены может оказаться соизмеримым с колебаниями на валютном рынке. Больше других продуктов прибавит в цене и шоколад, чье производство полностью зависит от импорта какао-бобов (плюс 5-7%).

Не подорожают мясо птицы и свинина — на 95% это российская продукция.

"Серьезной тенденции к росту цен на основные категории продуктов, за исключением молочных, мы не видим", — говорит Елена Тюрина, гендиректор Института аграрного маркетинга.

© Fotolia / Carlo ToffoloКофе и шоколад
© Fotolia / Carlo Toffolo
Кофе и шоколад

По ее мнению, повышение розничных цен на продукты не превысит 3%. Эффект будет отложенным — новые ценники мы увидим не ранее чем через месяц. От резких движений ретейлеров удержит и ограниченный платежеспособный спрос населения: резкое подорожание грозит им новым падением объемов продаж.

Информационное табло пункта обмена валют в Москве. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Риск дефолта и токсичные активы: что будет после обвала флагманов экономики
"Ретейлеры учитывают и то, что потребитель просто не готов принять новые цены, и фактор снижения объема розничной торговли", — говорят в Ассоциации экспертов рынка ретейла.

Лекарства, но не жизненно важные

Помимо продуктов питания, опасения вызывает и возможное подорожание лекарств. Однако, как заверили в Ассоциации российских фармацевтических производителей, на препараты из списка жизненно важных цены не изменятся. По закону их повышать нельзя — даже на те препараты, что закупаются за рубежом.

Что касается лекарств, не входящих в список, в отрасли рассчитывают на подорожание в пределах 9%, но отмечают: пока неясно, что будет дальше с курсом валют.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПровизор во время работы в аптеке
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Провизор во время работы в аптеке

"Если скачок в два раза — разумеется, цены отреагируют", — говорит Виктор Дмитриев, руководитель Ассоциации российских фармацевтических компаний. Он не исключил и сокращения ассортимента в аптеках.

Пока же продается то, что было закуплено еще в прошлом году, — это достаточно большие запасы. Если ситуация на валютном рынке не выправится за ближайший квартал года, ценники в аптеках перепишут.

Автомобили на нейтралке

Утилизация автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В России повысили ставки утилизационного сбора на автомобили
Машины — не товар повседневного спроса. Уже имеющиеся у дилеров партии автомобилей оплачены по старым закупочным ценам. Кроме того, импорт автомобилей в России невелик: всего 17% от общего числа продаваемых автомобилей. Остальные — это локальная сборка.

Как рассказали в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РоАД), если падение рубля будет краткосрочным, на рынке это не скажется. Если долгосрочным — цены повысятся через три-шесть месяцев.

"Сейчас производители живут с прежним курсом, и так будет еще какое-то время. Разумеется, они смотрят в будущее, но принимать решения, когда три дня истерики?.." — рассуждает глава РоАД Олег Мосеев в беседе с РИА Новости. Тем не менее, по его словам, если "истерика" продлится две недели, возникнет "совсем другая реальность".

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПокупка автомобиля
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Покупка автомобиля

Независимо от того, что сулят валютные колебания, с 1 апреля автомобили уже подорожали — в связи с решением повысить утилизационный сбор. Повышение цен в отрасли объясняют и началом нового производственного цикла в 2018 году.

Электроника и бытовая техника

Торговый зал магазина М-видео. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Россияне не торопятся скупать технику, ритейлеры допускают рост цен на нее
Цены на электронику могут вырасти на 5-10%. Ретейлеры исключают резкий скачок, сразу же перекладывать возникшие издержки на покупателей никто не планирует.

"Поставщики предупредили о плановом повышении закупочных цен, но пока у нас есть все возможности для того, чтобы держать розничные цены", — рассказали РИА Новости в "Эльдорадо". И уточнили, что ажиотажного спроса не наблюдается.

"Никакого наплыва не было, не ожидаем мы особого притока покупателей и в выходные дни", — отметили в компании, подчеркнув, что "нет оснований нагнетать ситуацию".

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПродажа бытовой техники
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Продажа бытовой техники

Жадные поставщики

Потребители в любом случае винят в жадности ретейлеров, но те уверяют: виной всему аппетиты поставщиков, а точнее — их стремление сразу же компенсировать издержки.

Строительство многоквартирного жилого дома в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперты: затянувшийся обвал рубля спровоцирует рост цен на новостройки

"Цена формируется в первую очередь поставщиком. Главное основание для ретейлера поднять цену — не его желание, а то, что дорожает товар у поставщика. У ретейлера есть выбор: либо повысить розничную цену, либо сменить поставщика", — разъясняет Андрей Карпов, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла. Конечно, если все поставщики целой группы товаров поднимают цены, у магазина просто не останется выбора, кроме как повысить и свои цены.

По словам Карпова, валютные колебания отразятся на ценниках магазинов не ранее чем через месяц. Хотя если рубль будет падать слишком стремительно, то прайс-листы перепишут раньше.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТабло пункта обмена валют в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табло пункта обмена валют в Москве

Что дальше

Как долго рубль будет падать и надо ли готовиться к худшему? Нынешние потрясения на валютном рынке пока не вызывают опасений ни у регулятора, ни у экспертов рынка.

"В сухом остатке имеем классическую рыночную панику, спровоцированную краткосрочными факторами. Колебания курса рубля из-за законопроекта конгрессменов США о рынке российского госдолга с очень высокой вероятностью также будут недолгими", — считает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Менее оптимистичные наблюдатели отмечают, что рубль продолжает обновлять минимумы в паре с долларом и евро и эту лавину за один день не остановить.

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