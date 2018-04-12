Долг под прессом. Россию решили додавить новыми санкциями

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. Вашингтон собирается запретить американским юридическим и физическим лицам финансовые операции с государственными ценными бумагами России и ввести ограничения в отношении ряда банков. Насколько вероятно такое развитие ситуации — в материале РИА Новости.

Забрать должное

Соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса США. Официальное обоснование расширения санкций — так называемое дело Скрипаля.

Документ предусматривает полный запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом России, а также на сделки с ценными бумагами ЦБ, Фонда национального благосостояния и Федерального казначейства.

Ограничения могут коснуться и российского банковского сектора. В черный список Минфина США предлагается внести Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк (ВЭБ). Согласно американскому законодательству, санкции вступят в силу не позднее 60 дней после их принятия.

Под суверенным долгом России подразумеваются ценные бумаги, выпущенные Центральным банком, Минфином, ФНБ, агентами или аффилированными лицами этих организаций со сроком погашения более 14 дней. Они пользуются высоким спросом у зарубежных инвесторов, прежде всего американских и британских.

Причины понятны: у России привлекательный статус наименее обремененного долгами заемщика среди развивающихся экономик. Соотношение госдолга к ВВП — 12%, тогда как у Бразилии — 78%, у Индии — 50%.

В январе 2018 года вложения иностранцев в облигации федерального займа (ОФЗ) увеличились с 2,23 триллиона до 2,27 триллиона рублей. Общий объем рынка в настоящее время достигает 6,693 триллиона рублей.

Нерезидентам принадлежит 33,9% гособлигаций. Идентифицировать же можно не более восьми процентов инвесторов. По мнению экспертов, это ставит под сомнение эффективность запрета на операции с госдолгом России.

Не навреди

В конце января Минфин США подготовил доклад, в котором оценил возможные последствия распространения санкций на суверенные бумаги РФ. Документ официально нигде не публиковался, но 2 февраля его обнародовало агентство Bloomberg.

Из доклада следует, что запрет на операции с госдолгом может привести к повышению стоимости внешних заимствований для России. Власти будут вынуждены скорректировать бюджетную и денежно-кредитную политику. Не исключается негативное воздействие на темпы роста российской экономики, дестабилизация финансовых рынков и усиление напряжения в банковском секторе.

Пострадает не только Россия. В Минфине США признали, что ограничения снизят конкурентоспособность "крупных американских компаний, управляющих активами, и потенциально способны вызвать негативные побочные эффекты для глобальных финансовых рынков".

Еще один сдерживающий фактор — сомнения в том, что Евросоюз безоговорочно поддержит инициативу. Может быть нанесен ущерб единству западных стран в вопросе антироссийских санкций.

Ответный ход

Директор Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН Михаил Портной напоминает, что дамоклов меч давно висит над российским госдолгом. В частности, вопрос активно обсуждался еще летом 2017 года.

Принципиальное отличие сегодняшней ситуации в том, что запрет на сделки с евробондами России грозит ввести и Англия. Получается, что как минимум Лондон — мировой финансовый центр — готов поддержать заокеанского партнера.

Серьезных проблем из-за этого у России не возникнет, уверен Портной. Альтернативу Лондону и Нью-Йорку можно найти в Азии. Например, размещать бонды на Сингапурской бирже. Впрочем, собеседник РИА Новости не исключает, что Вашингтон все же воздержится от новых санкций.

Аналогично оценивает ситуацию советник гендиректора по макроэкономике компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Вероятность распространения санкций на суверенный долг России пока мала. Логика санкционного процесса — постепенность. Если такое решение и будет принято, то не ранее чем через год", — заявил экономист.

Удар по российскому банковскому сектору также едва ли достигнет цели. Объем долговых обязательств кредитных учреждений, которые предлагается включить в санкционный список, на руках у нерезидентов невелик. И катастрофой их возможный выход из бумаг не станет.

По словам Хестанова, сегодня у российской финансовой системы профицит ликвидности. Это снижает ее чувствительность к возможному запрету США на покупку иностранными инвесторами долговых инструментов.