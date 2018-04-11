Россия и Узбекистан договорились увеличить количество рейсов между странами

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Авиавласти РФ и Узбекистана договорились о более чем двукратном увеличении частот рейсов между странами, сообщила пресс-служба российского Минтранса.

В среду в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана.

"В ходе переговоров достигнута договоренность о более чем двукратном увеличении количества частот для российских и узбекских авиаперевозчиков, подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах", — сообщает Минтранс РФ.

Также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между двумя странами, добавили в ведомстве.