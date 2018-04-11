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Экономика

Рубль ощутимо падает к доллару и евро третий день подряд из-за геополитики

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19:4311.04.2018
(обновлено: 19:44 11.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России. Архивное фотоДенежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль днем ощутимо снижался к доллару и евро третий день подряд на фоне резко возросших геополитических рисков из-за обстановки в Сирии.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рубль отыграл часть потерь к доллару и евро после заявлений главы Пентагона
Доллар на этой неделе подскакивал за неполные три дня уже более чем на 11%, евро – более чем на 12% против рубля, что свидетельствует о перепроданности российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.32 мск рос на 1,59 рубля — до 64,61 рубля, курс евро — на 2,15 рубля, до 80 рублей.

3-й день падения

Российская валюта в среду днем продолжила торговаться в ощутимом минусе против основных резервных валют из-за роста геополитических рисков.

На новые санкции против некоторых российских бизнесменов и их компаний, которые уже в значительной отыграны фондовым рынком, накладываются опасения по поводу роста напряженности в Сирии.

Президент США Дональд Трамп пообещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума. При этом многие эксперты предупреждают о высоком риске прямого военного столкновения между Россией и США в Сирии в связи с этим. Трамп предупредил в среду, что Вашингтон использует в Сирии новые и "умные" вооружения.

Cторублевые купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курс рубля вышел в плюс на новостях от Пентагона
Нефть, подорожавшая почти до 72 долларов за баррель Brent, сейчас игнорируется курсом рубля, который полностью ориентируется на геополитику.

В этой связи стоит отметить, что ЦБ РФ в понедельник не покупал валюту для Минфина из-за резко возросшей волатильности. Тогда был первый день обвального падения рубля против основных резервных валют из-за санкций и обострения в Сирии. Не исключено, что и вчера аналогичные покупки также не проводились, хотя волатильность понемногу и снижается, отмечают трейдеры.

Пока же днем доллар и евро повышались к рублю на 2,6-2,8%. Доллар протестировал уровень 65 рублей, евро — 80 рублей. Рублевая цена "черного золота" при этом продолжает бить многолетние рекорды и уже выше уровня 4,5 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Орешкин: долгосрочное ослабление рубля может повлиять на инфляцию в России
Ключ к пониманию того, как долго продлится текущий виток гиперволатильности на рынках и в какую сторону разрешится, лежит в плоскости геополитики, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Вряд ли у кого-то в принципе может быть четкое и обоснованное видение итоговых раскладов в текущих условиях крайней неопределенности, а ближайшая точка, за которой будут следить инвесторы, – принятие решение властями США по ответным мерам вследствие обвинений в якобы использовании химоружия на территории Сирии, добавил он.

"ЦБ РФ вряд ли сразу будет готов оперативно приступить к продаже иностранной валюты и попытается сместить акценты в пользу существующих инструментов валютного рефинансирования (валютное РЕПО на 1 неделю, 28 дней). Полагаем, что в случае необходимости последовательность действий будет выглядеть следующим образом: валютное РЕПО, затем ужесточение процентной политики, и в последнюю очередь – валютные интервенции", — сказал Кошелев.

Рубль остается под давлением из-за ухода нерезидентов из российских активов, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Монеты России. Архив
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Орешкин рассказал, какие факторы толкают рубль к ослаблению
"С учетом того, что на смену секторальным санкциям пришли более жесткие и точечные, затрагивающие в перспективе основные системообразующие компании и банки, рассчитывать на спекулятивный отскок пока не стоит. Российский финансовый рынок избавляется от преимуществ, которыми был наделен в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что должно было произойти рано или поздно. Текущей премии нерезидентам недостаточно, чтобы покрыть риски дальнейшей западной изоляции России. Таким образом, рубль, вероятно, останется вблизи текущих минимумов", — отметил он.

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Экономика
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4 пользователя оставили 5 комментариев
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Юрий Леонов
Где падает-то? К 19.50 по Москве курс доллара 62.60р. Это с 64-х.
19:54
11.04.2018
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Иштван Иванович
Политика=Экономика. (Куда катится этот мир). У тебя курица за 1 руб, но она не толерантная,....куплю у соседа за 100 руб.(правильную)
19:54
11.04.2018
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