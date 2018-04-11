Рубль ощутимо падает к доллару и евро третий день подряд из-за геополитики

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль днем ощутимо снижался к доллару и евро третий день подряд на фоне резко возросших геополитических рисков из-за обстановки в Сирии.

Доллар на этой неделе подскакивал за неполные три дня уже более чем на 11%, евро – более чем на 12% против рубля, что свидетельствует о перепроданности российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.32 мск рос на 1,59 рубля — до 64,61 рубля, курс евро — на 2,15 рубля, до 80 рублей.

3-й день падения

Российская валюта в среду днем продолжила торговаться в ощутимом минусе против основных резервных валют из-за роста геополитических рисков.

На новые санкции против некоторых российских бизнесменов и их компаний, которые уже в значительной отыграны фондовым рынком, накладываются опасения по поводу роста напряженности в Сирии.

Президент США Дональд Трамп пообещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума. При этом многие эксперты предупреждают о высоком риске прямого военного столкновения между Россией и США в Сирии в связи с этим. Трамп предупредил в среду, что Вашингтон использует в Сирии новые и "умные" вооружения.

Нефть, подорожавшая почти до 72 долларов за баррель Brent, сейчас игнорируется курсом рубля, который полностью ориентируется на геополитику.

В этой связи стоит отметить, что ЦБ РФ в понедельник не покупал валюту для Минфина из-за резко возросшей волатильности. Тогда был первый день обвального падения рубля против основных резервных валют из-за санкций и обострения в Сирии. Не исключено, что и вчера аналогичные покупки также не проводились, хотя волатильность понемногу и снижается, отмечают трейдеры.

Пока же днем доллар и евро повышались к рублю на 2,6-2,8%. Доллар протестировал уровень 65 рублей, евро — 80 рублей. Рублевая цена "черного золота" при этом продолжает бить многолетние рекорды и уже выше уровня 4,5 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

Ключ к пониманию того, как долго продлится текущий виток гиперволатильности на рынках и в какую сторону разрешится, лежит в плоскости геополитики, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Вряд ли у кого-то в принципе может быть четкое и обоснованное видение итоговых раскладов в текущих условиях крайней неопределенности, а ближайшая точка, за которой будут следить инвесторы, – принятие решение властями США по ответным мерам вследствие обвинений в якобы использовании химоружия на территории Сирии, добавил он.

"ЦБ РФ вряд ли сразу будет готов оперативно приступить к продаже иностранной валюты и попытается сместить акценты в пользу существующих инструментов валютного рефинансирования (валютное РЕПО на 1 неделю, 28 дней). Полагаем, что в случае необходимости последовательность действий будет выглядеть следующим образом: валютное РЕПО, затем ужесточение процентной политики, и в последнюю очередь – валютные интервенции", — сказал Кошелев.

Рубль остается под давлением из-за ухода нерезидентов из российских активов, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"С учетом того, что на смену секторальным санкциям пришли более жесткие и точечные, затрагивающие в перспективе основные системообразующие компании и банки, рассчитывать на спекулятивный отскок пока не стоит. Российский финансовый рынок избавляется от преимуществ, которыми был наделен в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что должно было произойти рано или поздно. Текущей премии нерезидентам недостаточно, чтобы покрыть риски дальнейшей западной изоляции России. Таким образом, рубль, вероятно, останется вблизи текущих минимумов", — отметил он.