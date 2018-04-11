Рубль ощутимо падает к доллару и евро третий день подряд из-за геополитики

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль днем ощутимо снижался к доллару и евро третий день подряд на фоне резко возросших геополитических рисков из-за обстановки в Сирии.
Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.32 мск рос на 1,59 рубля — до 64,61 рубля, курс евро — на 2,15 рубля, до 80 рублей.
3-й день падения
Российская валюта в среду днем продолжила торговаться в ощутимом минусе против основных резервных валют из-за роста геополитических рисков.
На новые санкции против некоторых российских бизнесменов и их компаний, которые уже в значительной отыграны фондовым рынком, накладываются опасения по поводу роста напряженности в Сирии.
Президент США Дональд Трамп пообещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума. При этом многие эксперты предупреждают о высоком риске прямого военного столкновения между Россией и США в Сирии в связи с этим. Трамп предупредил в среду, что Вашингтон использует в Сирии новые и "умные" вооружения.
В этой связи стоит отметить, что ЦБ РФ в понедельник не покупал валюту для Минфина из-за резко возросшей волатильности. Тогда был первый день обвального падения рубля против основных резервных валют из-за санкций и обострения в Сирии. Не исключено, что и вчера аналогичные покупки также не проводились, хотя волатильность понемногу и снижается, отмечают трейдеры.
Пока же днем доллар и евро повышались к рублю на 2,6-2,8%. Доллар протестировал уровень 65 рублей, евро — 80 рублей. Рублевая цена "черного золота" при этом продолжает бить многолетние рекорды и уже выше уровня 4,5 тысячи рублей за баррель.
Прогнозы
"ЦБ РФ вряд ли сразу будет готов оперативно приступить к продаже иностранной валюты и попытается сместить акценты в пользу существующих инструментов валютного рефинансирования (валютное РЕПО на 1 неделю, 28 дней). Полагаем, что в случае необходимости последовательность действий будет выглядеть следующим образом: валютное РЕПО, затем ужесточение процентной политики, и в последнюю очередь – валютные интервенции", — сказал Кошелев.
Рубль остается под давлением из-за ухода нерезидентов из российских активов, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".