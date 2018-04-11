На Ялтинский форум впервые приедут политики из 20 стран Африки

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Парламентарии, высокопоставленные чиновники и лидеры политических партий из 20 стран Африканского союза посетят IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), сообщают организаторы.

"В состав делегации войдут порядка 50 человек, включая 25 парламентариев, лидеров политических партий и высокопоставленных чиновников, в том числе вице-премьер и вице-спикеры парламентов, а также представители деловых кругов и общественных объединений Мали, Нигера, Лесото, Марокко, Демократической Республики Конго, Сенегала, ЮАР, Бенина, Чада, Республики Конго, Уганды и других стран африканского континента", — говорится в сообщении.

По словам сопредседателя "Деловой России" и оргкомитета IV ЯМЭФ Андрея Назарова, страны Африки в последние годы показывают неплохие темпы экономического роста и могут стать новым потребительским рынком для российских и, в том числе, крымских товаров, с которыми они смогут ознакомиться на форуме. "Мы рассчитываем, что ЯМЭФ будет отправной точкой в развитии торговых связей и налаживании бизнес-контактов между нашими странами", — цитируются в сообщении слова Назарова.

Председатель партии SADI и депутат Национального собрания Мали Умар Марико, который приедет на форум, считает, что визит малийской делегации в Крым будет способствовать продвижению региона в Африке.

"В Мали мы очень ценим суверенные права народов, и наш визит в Крым укрепит нас в нашей убежденности и даст нам больше материала для продвижения наших задач, поскольку для нас Ялта должна быть не только экономическим, но и политическим форумом строительства лагеря мира", — приводятся его слова в сообщении организаторов.

"Ялта и Крым — глобальная позитивная история, давайте пронесем ее главные идеи и не дадим им замолкнуть, чтобы спасти человечество от резни, к которой нас подталкивает однополярная мысль", — призвал Марико.