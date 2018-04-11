Агропромышленный сектор является гордостью властей, заявил Медведев

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский агропромышленный сектор является гордостью властей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

"Российский агро-промышленный комплекс — это действительно наша гордость. В 2017 году прирост производства продукции сельского хозяйства по отношению к 2012 году составил более 20%", — сказал он.

По словам Медведева, России удалось снизить зависимость внутреннего рынка от импорта, урожай зерновых в этом году составил более 135 миллионов тонн.

"Такой бурный рост — результат небывалой ранее государственной поддержки агро-промышленного комплекса. За шесть лет из федерального бюджета направили более 1,2 триллиона рублей", — отметил премьер.

Аграриям также был предоставлен доступ к льготным кредитам, было скорректировано законодательство в части земельных отношений, введена гибкая тарифная политика в части перевозки зерна по железной дороге.

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