МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Финансовая система РФ обладает изрядным запасом прочности, наблюдаются эмоциональные проявления и частично спекуляции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле на это реагируют как, еще раз повторяю, на такие эмоциональные проявления, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается, система обладает запасом прочности, изрядным запасом прочности. Поэтому, собственно, давайте дождемся отчета правительства, там как раз про экономическую политику будет идти речь", — сказал Песков.