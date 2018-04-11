Киев рассказал, какой объем транзита газа "устроит Украину"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Украина будет настаивать на сохранении транзита российского газа в объеме не менее сорока миллиардов кубометров, заявил глава Минэнерго Игорь Насалик.
"Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа", — цитирует Насалика агентство Укринформ.
По его словам, Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия для сохранения транзита газа Киевом.
В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.
"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.