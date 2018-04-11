Киев рассказал, какой объем транзита газа "устроит Украину"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Украина будет настаивать на сохранении транзита российского газа в объеме не менее сорока миллиардов кубометров, заявил глава Минэнерго Игорь Насалик.

Накануне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита через Украину. Он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

"Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа", — цитирует Насалика агентство Укринформ.

По его словам, Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия для сохранения транзита газа Киевом.

Текущий контракт на транзит газа действует до конца 2019 года.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.