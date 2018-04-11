Резидент "Сколково" готов реализовать в Бурятии проект "Цифровая школа"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Резидент Фонда "Сколково" ИТ-компания "ЯКласс", занимающаяся разработкой решений по автоматизации домашних и контрольных работ в школах, готова реализовать проект "Цифровая школа Бурятии" и программу по электронному обучению учителей, сообщил руководитель департамента регионального развития Фонда "Сколково" Александр Окунев.

"В сфере образования ряд компаний участников проекта "Сколково" начинают работу. В частности, компания "ЯКласс" готова реализовать в Республике пилотный проект "Цифровая школа Бурятии" и бесплатный курс для учителей "по электронно-образовательным ресурсам". В рамках данного проекта "ЯКласс" организует обучение методистов, которые далее смогут обучать педагогов работе не только с программой "ЯКласс", но и другими системами", — сказал Окунев, принявший участие в Улан-Удэ в региональном этапе крупнейшего в России и СНГ мероприятия по отбору перспективных проектов — Стартап Тура. Слова Окунева цитирует пресс-служба Фонда "Сколково".

Окунев отметил, что представители Фонда договорились с руководством Бурятии о совместных шагах в целях привлечения в республику разработок участников проекта "Сколково". "Среди таких проектов большое внимание уделено взаимодействию в рамках цифровизации образования, медицины, туризма, промышленности", — сказал представитель фонда "Сколково", приведя в пример компанию "Вист майнинг технолоджи", которая уже реализует в Бурятии проект "Умный карьер", а также компанию ЮНИМ, занимающуюся вопросами диагностики онкологических заболеваний.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Фонда, на Стартап Туре стало известно, что центр детского технического творчества "Кванториум", строящийся в столице Бурятии Улан-Удэ, должен заработать к концу текущего года.

Технопарк будет рассчитан на восьмисот воспитанников, еще порядка 3,5 тысяч детей со всей Бурятии смогут обучаться там по краткосрочным программам. Уже построено здание для технических лабораторий и подобран педагогический коллектив.

Open Innovations Startup Tour — совместный региональный тур институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке Правительства Российской Федерации в целях развития инновационного предпринимательства в России. Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и большую образовательную и конференционную части. Тур проводится в разных городах России начиная с 2011 года.