Резидент "Сколково" готов реализовать в Бурятии проект "Цифровая школа"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Резидент Фонда "Сколково" ИТ-компания "ЯКласс", занимающаяся разработкой решений по автоматизации домашних и контрольных работ в школах, готова реализовать проект "Цифровая школа Бурятии" и программу по электронному обучению учителей, сообщил руководитель департамента регионального развития Фонда "Сколково" Александр Окунев.
Окунев отметил, что представители Фонда договорились с руководством Бурятии о совместных шагах в целях привлечения в республику разработок участников проекта "Сколково". "Среди таких проектов большое внимание уделено взаимодействию в рамках цифровизации образования, медицины, туризма, промышленности", — сказал представитель фонда "Сколково", приведя в пример компанию "Вист майнинг технолоджи", которая уже реализует в Бурятии проект "Умный карьер", а также компанию ЮНИМ, занимающуюся вопросами диагностики онкологических заболеваний.
Кроме того, как отмечает пресс-служба Фонда, на Стартап Туре стало известно, что центр детского технического творчества "Кванториум", строящийся в столице Бурятии Улан-Удэ, должен заработать к концу текущего года.
Технопарк будет рассчитан на восьмисот воспитанников, еще порядка 3,5 тысяч детей со всей Бурятии смогут обучаться там по краткосрочным программам. Уже построено здание для технических лабораторий и подобран педагогический коллектив.
Open Innovations Startup Tour — совместный региональный тур институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке Правительства Российской Федерации в целях развития инновационного предпринимательства в России. Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и большую образовательную и конференционную части. Тур проводится в разных городах России начиная с 2011 года.