Депутаты Заксобрания Камчатского края одобрили поправки в бюджет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Камчатки одобрили поправки в региональный бюджет — его доходная часть увеличена на 528,7 миллиона рублей за счет полученных субсидий из федерального центра и роста собственных доходов края, сообщает пресс-служба краевого парламента.

С учетом внесенных изменений в главный финансовый документ региона доходная часть бюджета составила 71,334 миллиарда рублей, расходная — 74,755 миллиарда рублей.

Спикер регионального парламента Валерий Раенко сообщил, что порядка 200 миллионов будут направлены на продолжение реконструкции трассы Петропавловск — Мильково, еще около 86 миллионов рублей пойдут на завершение строительства детского сада в Петропавловске-Камчатском. "Есть уверенность, что уже летом этот долгожданный объект будет сдан", — сказал Раенко.

Кроме того, около 87 миллионов рублей будут выделены на начало строительства нового корпуса Паратунского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

"Также поступили целевые средства — 35 миллионов рублей из резервного фонда президента России, средства пойдут на закупку оборудования в реанимационное отделение детской краевой больницы и в онкологический диспансер", — сообщил Раенко.

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