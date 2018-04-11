РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Угол падения. Когда рубль возьмет реванш у доллара и евро

08:0011.04.2018
(обновлено: 08:02 11.04.2018)
116592
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкИнформационное табло пункта обмена валют в Москве. 10 апреля 2018Информационное табло пункта обмена валют в Москве. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. Черная полоса для рубля, начавшаяся на этой неделе, продолжается. Российская валюта на Московской бирже стремительно теряет вес. Эксперты объясняют это эмоциональной реакцией инвесторов на новые антироссийские санкции, введенные США. Есть ли у рубля шанс восстановить позиции — в материале РИА Новости.

Игра на понижение

Официальный курс доллара на среду, 11 апреля, вырос на 3,8 рубля до 62,37 рубля, евро — почти на пять рублей, до 76,85. В ходе биржевых торгов американская валюта впервые с декабря 2016-го преодолевала психологический рубеж в 63 рубля, а евро — впервые с апреля того же года оценивался выше 77 рублей.

Табло пункта обмена валют в Москве. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Курс доллара превысил 63 рубля, евро — 78 рублей

Резкое ослабление рубля — следствие массового выхода инвесторов из российских активов в связи с американскими санкциями, введенными в конце прошлой недели против ведущих российских компаний.

По требованию Минфина США до конца весны американские физические и юридические лица обязаны свернуть все операции, контакты, контракты и другие соглашения с компаниями En+ Group, "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Рособоронэкспорт", группой "Ренова", "Газпром-бурение", группой "ГАЗ", а также их владельцами.

На фоне обострения геополитических рисков в понедельник российский фондовый рынок потерял 820 миллиардов рублей капитализации. Это вызвало цепную реакцию на валютном рынке.

На стоимость акций сильно влияют спекуляции крупных игроков, которые, как правило, не инвестируют, а действуют на коротком отрезке времени и при малейшей смене конъюнктуры фиксируют позиции, иногда начиная игру на понижение, говорит аналитик "Финама" Сергей Дроздов. "Иностранные фонды, фиксируя позиции в бумагах, полученные рубли переводят в валюту, создавая ажиотажный спрос на нее", — поясняет собеседник РИА Новости.

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне

Учет и контроль

В новейшей истории России рубль не раз переживал трудные времена. Причем самое большое ослабление национальной валюты произошло с подачи Банка России. Случилось это 1 июля 1992 года, когда рубль отправили в свободное плавание.

Информационное табло пункта обмена валют в Москве. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Риск дефолта и токсичные активы: что будет после обвала флагманов экономики

Параллельно регулятор приравнял официальный курс доллара к биржевому. В результате доллар сразу подорожал с 56 копеек до 125 рублей — в 222 раза.

Игра на понижение продолжалась пять с половиной лет. К 1 января 1998 года, когда провели деноминацию, доллар стоил уже 5960 рублей. Дефолт 1998 года обесценил рубль еще более чем в три раза. Всего за три недели курс американской валюты вырос с 6,5 до 20,83 рубля.

Сегодняшние потрясения на валютном рынке опасений у регулятора пока не вызывают. "На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации финансовой сферы и экономики к изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются", — заявила во вторник глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Выступая перед участниками Биржевого форума, она напомнила, что плавающий курс — важный амортизатор. Этот инструмент как раз и нужен для снижения негативного влияния разного рода внешних событий на реальную экономику.

В свою очередь, старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова отметила, что во вторник на торгах Мосбиржи отдельные инвесторы пытались изменить тренд. "Это робкие камикадзе из числа тех, кто мало знаком с последствиями эмоциональных обвалов. Продажи не завершены. Рубль пока продолжает обновлять минимумы в паре с долларом и евро. Лавину одним днем не остановить", — подчеркнула аналитик.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме 2018

Под внешним давлением

Эксперты признают, что прогнозировать ситуацию на валютном рынке сложно, поскольку сейчас все определяют не экономические, а политические факторы. Курс рубля плавающий, ЦБ в валютные торги не вмешивается. В таких условиях инвесторы ведут себя крайне нервно, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Рабочий компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Русал" попросил клиентов приостановить платежи из-за санкций США

По ее словам, в ближайшую неделю ситуация принципиально не изменится. Волатильность сохранится, однако потом можно ожидать постепенного возврата курса к уровню 60 рублей за доллар.

Валютный рынок по определению спекулятивный. Для него важно, что происходит в экономике и политике. В данном случае катализатором потрясений послужили очередные антироссийские санкции.

О намерениях американского Минфина все знали, соответственно, укрепление доллара и евро к рублю было ожидаемо, отмечает директор по бизнес-образованию факультета инженерного менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов.

С макроэкономической точки зрения российская экономика из сложившейся ситуации может даже извлечь определенные выгоды, поскольку удешевление рубля позволяет снизить бюджетный дефицит, считает собеседник РИА Новости. По его оценке, в ближайшей перспективе курс доллара способен вырасти до 64,5 рубля, но потом логично ждать отскока — до 62,2 рубля.

С меньшим оптимизмом оценивает положение дел Дроздов. "Проход российской валютой уровня 61 рубль привел к ее дальнейшему резкому падению к отметке 64. Если негативная тенденция продолжится, то она может еще ослабеть в пределах двух-трех рублей за доллар", — резюмировал аналитик.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Иваныч
Когда промышленность в России будет реальная а не виртуальная, тогда и можно будет думать о реваншах.
08:13
11.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена