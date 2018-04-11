Угол падения. Когда рубль возьмет реванш у доллара и евро

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. Черная полоса для рубля, начавшаяся на этой неделе, продолжается. Российская валюта на Московской бирже стремительно теряет вес. Эксперты объясняют это эмоциональной реакцией инвесторов на новые антироссийские санкции, введенные США. Есть ли у рубля шанс восстановить позиции — в материале РИА Новости.

Игра на понижение

Официальный курс доллара на среду, 11 апреля, вырос на 3,8 рубля до 62,37 рубля, евро — почти на пять рублей, до 76,85. В ходе биржевых торгов американская валюта впервые с декабря 2016-го преодолевала психологический рубеж в 63 рубля, а евро — впервые с апреля того же года оценивался выше 77 рублей.

Резкое ослабление рубля — следствие массового выхода инвесторов из российских активов в связи с американскими санкциями, введенными в конце прошлой недели против ведущих российских компаний.

По требованию Минфина США до конца весны американские физические и юридические лица обязаны свернуть все операции, контакты, контракты и другие соглашения с компаниями En+ Group, "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Рособоронэкспорт", группой "Ренова", "Газпром-бурение", группой "ГАЗ", а также их владельцами.

На фоне обострения геополитических рисков в понедельник российский фондовый рынок потерял 820 миллиардов рублей капитализации. Это вызвало цепную реакцию на валютном рынке.

На стоимость акций сильно влияют спекуляции крупных игроков, которые, как правило, не инвестируют, а действуют на коротком отрезке времени и при малейшей смене конъюнктуры фиксируют позиции, иногда начиная игру на понижение, говорит аналитик "Финама" Сергей Дроздов. "Иностранные фонды, фиксируя позиции в бумагах, полученные рубли переводят в валюту, создавая ажиотажный спрос на нее", — поясняет собеседник РИА Новости.

Учет и контроль

В новейшей истории России рубль не раз переживал трудные времена. Причем самое большое ослабление национальной валюты произошло с подачи Банка России. Случилось это 1 июля 1992 года, когда рубль отправили в свободное плавание.

Параллельно регулятор приравнял официальный курс доллара к биржевому. В результате доллар сразу подорожал с 56 копеек до 125 рублей — в 222 раза.

Игра на понижение продолжалась пять с половиной лет. К 1 января 1998 года, когда провели деноминацию, доллар стоил уже 5960 рублей. Дефолт 1998 года обесценил рубль еще более чем в три раза. Всего за три недели курс американской валюты вырос с 6,5 до 20,83 рубля.

Сегодняшние потрясения на валютном рынке опасений у регулятора пока не вызывают. "На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации финансовой сферы и экономики к изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются", — заявила во вторник глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Выступая перед участниками Биржевого форума, она напомнила, что плавающий курс — важный амортизатор. Этот инструмент как раз и нужен для снижения негативного влияния разного рода внешних событий на реальную экономику.

В свою очередь, старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова отметила, что во вторник на торгах Мосбиржи отдельные инвесторы пытались изменить тренд. "Это робкие камикадзе из числа тех, кто мало знаком с последствиями эмоциональных обвалов. Продажи не завершены. Рубль пока продолжает обновлять минимумы в паре с долларом и евро. Лавину одним днем не остановить", — подчеркнула аналитик.

Под внешним давлением

Эксперты признают, что прогнозировать ситуацию на валютном рынке сложно, поскольку сейчас все определяют не экономические, а политические факторы. Курс рубля плавающий, ЦБ в валютные торги не вмешивается. В таких условиях инвесторы ведут себя крайне нервно, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

По ее словам, в ближайшую неделю ситуация принципиально не изменится. Волатильность сохранится, однако потом можно ожидать постепенного возврата курса к уровню 60 рублей за доллар.

Валютный рынок по определению спекулятивный. Для него важно, что происходит в экономике и политике. В данном случае катализатором потрясений послужили очередные антироссийские санкции.

О намерениях американского Минфина все знали, соответственно, укрепление доллара и евро к рублю было ожидаемо, отмечает директор по бизнес-образованию факультета инженерного менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов.

С макроэкономической точки зрения российская экономика из сложившейся ситуации может даже извлечь определенные выгоды, поскольку удешевление рубля позволяет снизить бюджетный дефицит, считает собеседник РИА Новости. По его оценке, в ближайшей перспективе курс доллара способен вырасти до 64,5 рубля, но потом логично ждать отскока — до 62,2 рубля.

С меньшим оптимизмом оценивает положение дел Дроздов. "Проход российской валютой уровня 61 рубль привел к ее дальнейшему резкому падению к отметке 64. Если негативная тенденция продолжится, то она может еще ослабеть в пределах двух-трех рублей за доллар", — резюмировал аналитик.