Сбербанк объяснил, как его могут затронуть новые санкции

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости/Прайм. Риск Сбербанка в отношении компаний, попавших под новые санкции США, составляет менее 2,5% активов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка со ссылкой на слова зампредседателя правления Сбербанка Александра Морозова.

"Общий объем риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций (SDN) Минфина США 6 апреля 2018 года, составляет менее 2,5% активов", — передает пресс-служба слова Морозова.

Он добавил, что требования к заемщикам обеспечены, в том числе, активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки США.

По словам Морозова, "менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка".