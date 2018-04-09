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Экономика

Богатейшие россияне за день потеряли почти 12 миллиардов долларов

22:5309.04.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент, член Совета директоров ОК РУСАЛ Олег Дерипаска. Архивное фотоПрезидент, член Совета директоров ОК РУСАЛ Олег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Многие российские миллиардеры пострадали от новых экономических санкций США, сообщил Forbes. По данным издания, в общей сложности богатейшие россияне потеряли около 12 миллиардов долларов.

В московском офисе компании РусАл. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Компания Дерипаски сообщила о риске технического дефолта

Например, Олег Дерипаска, занявший 23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России в 2017 году, потерял 1,3 миллиарда долларов. Под ударом оказались его холдинги En+, "РусАл" и еще шесть компаний.

"РусАл" из-за санкций со стороны США допустил вероятность технического дефолта по некоторым обязательствам. После этого бумаги компании продемонстрировали рекордное снижение.

"Обвал котировок "РусАла" стал главным событием дня, однако санкции ударили не только по состоянию Олега Дерипаски", — пишет Forbes.

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рубль пережил черный понедельник на рисках геополитики

Столько же, сколько и Дерипаска, потерял восьмой из богатейших россиян Владимир Потанин, хотя имя бизнесмена в санкционном списке и не фигурирует. Это связано с падением ценных бумаг "Норникеля", в котором предпринимателю принадлежит доля в 32,9 процента.

В тройку тех, кто пострадал сильнее всего, вошел также Виктор Вексельберг, занимающий в списке Forbes десятое место. Он совместно с партнерами владеет через компанию SUAL Partners 26,5% акций "РусАла", его потери составили 26,5 процента.

Американские санкции

На фондовой бирже. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперты отметили тенденцию масштабной распродажи российских активов
США в минувшую пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. Под санкции попали семь российских предпринимателей и 12 подконтрольных им компаний.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти ограничения вопиющи с точки зрения законности и являются "попранием всего и вся". Он отметил, что в данной ситуации необходим тщательный анализ.

Падение рубля

В понедельник курс рубля резко упал к доллару и к евро. Курсы этих валют вечером росли на 3,7-4,1 процента, а рублевая цена нефти превысила 4,1 тысячи рублей за баррель.

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Евро впервые с августа 2016 года превысил 75 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.48 мск повышался на 2,22 рубля — до 60,39 рубля, курс евро — на 3 рубля, до 74,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро в понедельник впервые с августа 2016 года превысил отметку в 75 рублей.

Экономический эксперт Антон Шабанов пояснил RT, что большая часть долгов многих компаний номинирована в иностранной валюте, и ее нужно где-то брать. Тем не менее, по его оценке, рынок скоро восстановится.

"Рубль будет сдавать свои позиции, но большие обвалы долго длиться не будут, постепенно рынок успокоится", — заявил эксперт.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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Экономика
Комментарии
20 пользователей оставили 25 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
evgenyi_b
“Богатейшие россияне за день потеряли почти 12 миллиардов долларов”
Ничего, пенсионеры помогут ребятам.
23:06
09.04.2018
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Иван Иванов
Ничего страшного для них. Теперь богатейшие у беднейших Россиян все равно заберут то что потеряли,цены вверх полезут опять(((((
23:12
09.04.2018
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