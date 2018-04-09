ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Иранская сторона предложила РЖД электрифицировать железнодорожную линию в 3 тысячи километров, стоимость проекта может составить 2-3 миллиарда евро, заявил первый замглавы РЖД Александр Мишарин, посетивший Тегеран в составе российской делегации.

"Мы действительно подписали контракт на электрификацию линии Гармсар-Инче Бурун, и он предусматривает, в том числе, выход на другие участки. Сейчас мы рассматриваем, какие это будут участки. Это будут участки, входящие в коридор Север-Юг, может быть, это будет Тегеран-Тебриз… Это следующий этап нашего обсуждения. Сегодня прозвучали предложения иранской стороны расширить наше сотрудничество. Мы готовы к обсуждению", — заявил Мишарин РИА Новости.

По его словам, на встрече в Тегеране иранская сторона предложила РЖД электрифицировать линию в 3 тысячи километров.

"(Линия) в 3 тысячи километров, большой проект. Мы договорились сесть за стол переговоров и обсудить. Это большой проект, нужно схему финансирования сложить, это 2-3 миллиарда евро. Это (предложение) звучало сегодня несколько раз", — сказал Мишарин.

В понедельник состоялся официальный визит в Иран делегации Государственной думы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным, в составе российской делегации также — представители госкомпаний и профильных министерств. В рамках визита прошла встреча с иранским лидером Хасаном Роухани и главой парламента Ирана Али Лариджани.