В ЕЦБ считают, что еврозона могла развалиться без специальных мер поддержки

БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости, Мария Князева. Еврозона – монетарный союз 19 стран внутри Евросоюза — могла быть распасться во время прошедшего кризиса без специальных мер поддержки со стороны Европейского центрального банка, сказал вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио в комитете Европарламента.

"Кризис и необходимость работать с риском очень низкой инфляции или даже дефляции потребовал от нас расширить набор инструментов в рамках монетарной политики для выполнения (целей, заложенных в – ред.) нашем мандате. Без этой политики, монетарный союз мог быть разрушиться", — сказал он.

ЕЦБ стремиться, согласно своему мандату, удерживать инфляцию в еврозоне на уровне чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе. В период кризиса инфляция в регионе упала, сильно отклонившись от цели Европейского центробанка.

ЕЦБ отреагировал, в том числе, введением программы покупки активов на рынке, снижением ключевой ставки до рекордного минимума.