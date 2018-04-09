Россия разрешила ввоз растительной продукции из Абхазии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россельхознадзор снял запрет на поставки товарных партий растительной продукции из Абхазии, которые со 2 апреля были запрещены из-за распространения коричнево-мраморного клопа, сообщает служба.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возобновлении с 10 апреля 2018 года поставок товарных партий продукции растительного происхождения из Абхазии, ключевым условием поставок товарных партий растительной продукции является проведение экспертами Россельхознадзора предотгрузочного контроля", — говорится в сообщении службы.

"Таким образом, каждая партия подкарантинной продукции, сформированная для отгрузки в Российскую Федерацию, подлежит контролю со стороны уполномоченных должностных лиц Россельхознадзора", — добавили там.

Как пояснили в ведомстве, решение о возобновлении поставок основано на результатах совместной работы, проведенной с государственной инспекцией по карантину растений Абхазия по локализации и ликвидации очагов коричнево-мраморного клопа на территории республики.

"Вместе с тем, учитывая то, что перемещение подкарантинной продукции в ручной клади и багаже граждан, прибывающих из Абхазии в Россию, может привести к проникновению и распространению на территории Российской Федерации карантинных для России объектов, так как мелкие партии продукции невозможно проконтролировать, введенные Россельхознадзором временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже граждан, прибывающих из Абхазии в Россию, сохраняются", — уточнили в службе.

Коричнево-мраморный клоп — теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от плюс 15 до плюс 33 градусов. Насекомое распространено в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, в США, странах Европы и в Турции. С 2015 года коричнево-мраморный клоп активно стал наращивать свою численность в Грузии и Абхазии. В Абхазии этот клоп в прошлом году уничтожил до 50% урожая фундука и цитрусовых. Сейчас вредитель выходит из спячки.