ОАК отказалась демонстрировать продукцию на британском авиасалоне Фарнборо

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не планирует демонстрировать гражданскую продукцию на британском авиасалоне Фарнборо, который состоится в июле 2018 года, сообщил первый вице-президент корпорации Александр Туляков.

В марте в пресс-службе компании сообщали, что участие ОАК в авиасалоне в этом году остается под вопросом. Там отмечали, что последние годы присутствие корпорации на площадке Фарнборо носило "скорее имиджевый и чисто гражданский характер".

"Там (на Фарнборо — ред.) будет только шале. Экспозиции там не будет", — заявил Туляков журналистам.

"Даже макетов на Фарнборо не везем", — добавил он.

В марте глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, Россия делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре, Латинской Америке.