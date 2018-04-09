Германия не заинтересована в санкциях против России по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Германия не заинтересована в раскручивании спирали санкций против России после скандала вокруг "дела Скрипаля", заявил советник экономического отдела посольства ФРГ в России Томас Мультхауп (Thomas Multhaup).

"Мы не заинтересованы в раскручивании спирали санкций. Особенно по делу Скрипаля", — сказал Мультхауп на встрече с российскими журналистами.

По его словам, Германия сохраняет сотрудничество с Россией на политическом уровне в вопросах энергетики, а также во многих других областях.

США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры. Австрия от этой меры отказалась, несмотря на давление Великобритании в связи с высылкой дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.