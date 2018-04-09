Эксперт прокомментировал рост курсов доллара и евро

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Рост курса доллара и евро связан с санкциями со стороны США, заявил RT экономический эксперт Антон Шабанов.

По его словам, из-за санкций, которые прежде всего отразились на "Русале", иностранный рынок стал закрыт для многих компаний, большая часть долгов которых номинирована в иностранной валюте.

"Рубль будет сдавать свои позиции, но большие обвалы долго длиться не будут, постепенно рынок успокоится", — считает Шабанов.

США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. В частности, под ограничения попал миллиардер Олег Дерипаска и компании En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал".

В понедельник доллар повышался до 60,04 рубля (максимум с ноября 2017 года), а евро — до 73,72 рубля, превысив данные сентября 2016 года.