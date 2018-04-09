Цена биткоина превысила психологическую отметку в семь тысяч долларов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) дорожает в понедельник в рамках коррекции, превысив психологическую отметку в 7 тысяч долларов, следует из данных торгов. Аналитики ожидают, что биткоин будет расти в цене до 7,6 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.10 мск биткоин рос в цене на 2,36% — до 7,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дорожал на 2,3% — до 7,1 тысячи долларов, на GDAX — на 2,24%, до 7,09 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также растут в стоимости. Ethereum дорожает на 5,96% — до 412,5 доллара, Ripple — на 3,06%, до 0,5 доллара, Bitcoin Cash — на 3,43%, до 670,72 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 271,1 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

"За прошедшую неделю биткоин снизился на 14% — до 6,78 тысячи долларов, приблизившись к февральским минимумам. С субботы, 7 апреля, наблюдается коррекционное движение, сейчас биткоин торгуется на уровне 7,1 тысячи долларов", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. По его мнению, завершения коррекционного роста можно ожидать на уровне сопротивления в 7,6 тысячи долларов.

"Впрочем, надо также отметить растущий интерес крупных игроков к инвестициям в биткоин — 6 апреля об этом объявил семейный фонд Джорджа Сороса",- добавил Гусейнов.

В пятницу агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники сообщило, что инвестиционный фонд американского миллиардера Сороса планирует начать операции с биткоином и другими цифровыми активами.