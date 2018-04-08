Украина получит от МВФ меньше, чем планировалось

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительство Украины в 2018 году получит от Международного валютного фонда (МВФ) меньше денег, чем планировалось ранее. Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития.
Поступления от МВФ запланированы на 2019-2021 годы: в 2019 году это должно быть два миллиарда долларов (ранее планировалось 4,4 миллиарда), в 2020 — 1,5 миллиарда (ранее — 3,3 миллиарда), в 2021 — один миллиард.
Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.