Украина получит от МВФ меньше, чем планировалось

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительство Украины в 2018 году получит от Международного валютного фонда (МВФ) меньше денег, чем планировалось ранее. Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития.

Согласно предыдущему прогнозу министерства, Украина планировала получить от МВФ транш в 3,5 миллиарда долларов. Однако вместо этого сумма от Фонда составит 1,5 миллиарда долларов.

Поступления от МВФ запланированы на 2019-2021 годы: в 2019 году это должно быть два миллиарда долларов (ранее планировалось 4,4 миллиарда), в 2020 — 1,5 миллиарда (ранее — 3,3 миллиарда), в 2021 — один миллиард.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.

Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в среду, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысит цены на газ, "народ поднимется и сметет власть".

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.