В Госдуме назвали бредом заявление Парубия об угрозе "Северного потока — 2"

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские власти пытаются сделать из России внешнего врага, на которого можно переложить все внутренние проблемы. Такое мнение в беседе с RT выразил замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что запуск "Северного потока — 2" может нести военную угрозу украинской стороне, а также странам Европы.

"Это очередной бред. Россия никогда не готовила агрессивные планы ни в отношении Украины, ни в отношении любого другого государства", — отметил Швыткин.

Депутат добавил, что цель возведения магистрали — обеспечение бесперебойной подачи газа в страны Европы. Несмотря на все попытки Киева саботировать проект, его усилия обречены на провал.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".