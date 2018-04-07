В Credit Suisse рассказали, как геополитика влияет на финансовые рынки

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Геополитические факторы имеют лишь временное влияние на финансовые рынки, инвесторы принимают решения о вложениях исходя из фундаментальных предпосылок, считает руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.

"В целом, если не говорить только лишь о России, геополитика имеет лишь временное влияние на финансовые рынки, потоки капиталов. Они становятся заметными на финрынках, только если в их основе лежат глубокие экономические предпосылки. Если какой-то конфликт или спор влияет на нефтяные цены, это проецируется на экономику, что делает такое событие значительным. Другой вариант, если конфликт влияет на мировые темпы роста, тогда это имеет более долгосрочный эффект", — сказала она в интервью РИА Новости.

По ее словам, банк рассматривает геополитику скорее как временный фактор, который повышает интерес к надежным активам.

"Нужно сказать, что в прошлом году мы видели некую "разрядку" с точки зрения политической ситуации, которая также помогла. Такие факторы всегда в краткосрочной перспективе влияют на настроения инвесторов. При этом они не влияют на фундаментальные вещи, в итоге инвесторы смотрят на фундаментальные факторы, а здесь многое говорит в пользу России", — считает она.

Также для Credit Suisse большое значение имеет возвращение рейтинга России в инвестиционную категорию двумя агентствами "большой тройки". "Когда эмитенты, суверенные или корпораты, возвращаются в инвестиционную категорию, это значит, что институциональные инвесторы вновь могут вкладываться в них, что существенно расширяет базу инвесторов", — подчеркнула Хехлер-Фейдэрб.

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