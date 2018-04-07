Эксперт рассказал, кто пострадает от возможной блокировки Telegram

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. От возможной блокировки Telegram в России больше всего пострадают СМИ, блогеры и бизнес, считает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.
16.8%Telegram
31.4%WhatsАpp
14.1%Viber
6.1%Skype
4.9%Общаюсь через соцсети
1.6%Другими
11.1%Сразу несколькими из перечисленных
14.0%Не пользуюсь ими
В Telegram, в свою очередь, считают, что требования ФСБ "неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы".
"Недавно Telegram на три часа перестал работать, и работа встала. В основном потому, что этого никто не ожидал и не смог вовремя перестроиться. Если же Telegram заблокируют, люди просто перейдут на другие мессенджеры. Но Telegram — не просто приложение для общения, а целая медиаплатформа. Если Telegram заблокируют, то пострадают СМИ, блогеры и бизнес — многие компании и медийные личности ведут там свои блоги", — сказал Фролов РИА Новости.
Эксперт счел требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционными, при этом отметил, что в данном случае дело касается не только правовых вопросов, но и технической реализации.
"Передать ключи шифрования невозможно, потому что часть хранится на устройстве самого пользователя. ФСБ настаивают, что "будут проверять переписки определенных лиц", но даже в таком виде их цели не могут быть достигнуты", — заключил Фролов.