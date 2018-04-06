Американский банкир рассказал о самой большой угрозе мировой экономике

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Джейкоб Френкель, председатель правления американского инвестбанка JP Morgan Chase International, заявил, что торговое противостояние между США и Китаем — это крупнейшая угроза мировой экономике сегодня. Об этом сообщает CNBC.

"Это пока что не торговая война, я бы сказал, что были и остаются некоторые стычки, – отметил Френкель. — Я думаю, все мы должны помнить катастрофу 1931 года – благое намерение защитить американские рабочие места, результат которого стал катализатором Великой депрессии. Нам необходимо избежать этого любой ценой".

Банкир отметил, что страны мира слишком взаимозависимы и взаимосвязаны для того, чтобы позволять подобные действия.

"Мы не можем позволить себе стрелять друг в друга. Мир, в котором действует правило "око за око", — это мир, где слишком много слепых людей", — заявил Френкель.

Ранее президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". Документ позволяет США вводить ограничения на импорт из КНР в одностороннем порядке.

В Пекине неоднократно подчеркивали, что не хотят торговой войны, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты национальных интересов.

Первого апреля Китай ввел пошлины на 128 товаров из США, позднее в этот список добавили еще 106 позиций.