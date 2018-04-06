В Минэнерго назвали прогноз по добыче газа в 2018 году

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Добыча газа в России в 2018 году ожидается на уровне 2017 года — 691,1 миллиарда кубометров, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"По газу ориентируемся на результат уровня 2017 года, по крайней мере такие прогнозы дает "Газпром" — уровень добычи по уровню этого года. Хотя все будет зависеть тоже от ситуации с погодными условиями, если будет более теплая осень, соответственно, объемы могут быть ниже по сравнению с ростом к 2016 году. В 2017 году, как вы знаете, у нас был самый высокий уровень за все время — 691,1 миллиардов кубометров добычи природного и попутного газа", — сказал Новак.

При этом "Газпром" прогнозировал рост своей добычи газа в 2018 году на 1% — до 476 миллиардов кубометров газа. В 2017 году "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% — до 471 миллиарда кубометров.