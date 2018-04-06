Биткоин торгуется ниже семи тысяч долларов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Стоимость биткоина (bitcoin) незначительно изменяется в цене в пятницу, при этом оставаясь ниже отметки в 7 тысяч долларов за монету на фоне отсутствия поддерживающих факторов, свидетельствуют данные торгов.
Альтернативные криптовалюты при этом снижаются в цене. Ethereum дешевеет на 0,11% — до 378,75 доллара, Ripple — на 0,97%, до 0,493 доллара, Bitcoin Cash — на 0,56%, до 643,2 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 257,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.
В то же время главный аналитик и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов отметил, что возврат цены биткоина ниже 7 тысяч долларов говорит об отсутствии большого спроса в отсутствие позитивных новостей. "До конца недели ожидаем выхода цены Bitcoin из диапазона 6,5-7,5 тысячи долларов, и направление этого выхода даст импульс следующему сильному движению рынка", — добавил эксперт.