Глава Севморзавода рассказал о работе предприятия после "эпохи Порошенко"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Нынешний коллектив Севастопольского морского завода (Севморзавод), ранее принадлежавшего президенту Украины Петру Порошенко, сегодня с большим трудом восстанавливают предприятие, пришедшее в плачевное состояние при предыдущем руководстве, заявил в четверг РИА Новости директор Севморзавода Игорь Дрей.

В период с 2010 года до его национализации в феврале 2015 года завод принадлежал концерну Петра Порошенко. В конце 2015 года завод был национализирован, подписан договор аренды филиалом ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. Несмотря на это, накануне президент Украины включил Севморзавод в свою налоговую декларацию за 2017 год.

"Что касается предыдущего менеджмента, то ни юридически, ни морально он не может претендовать на предприятие, которое превратил в груду камней и металла. Сейчас с огромным трудом восстанавливаем разрушенное с помощью головного предприятия и Объединенной судостроительной корпорации, и этот процесс займет еще как минимум несколько лет", — сказал Дрей.

Руководитель завода отметил, что сегодня Севморзавод успешно интегрирован в российский оборонно-промышленный комплекс, восстанавливает утраченные компетенции и проходит техническое перевооружение.

"История показала, что национализация предприятия в 2015 году правительством Севастополя была единственно правильным решением и что только таким образом можно было спасти фактически уничтоженный и брошенный на произвол судьбы прославленный завод", — подчеркнул Дрей.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".