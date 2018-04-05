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Экономика

"Спортмастер" поддержал проект "Мини-футбол - в школу"

17:2505.04.2018
(обновлено: 17:26 05.04.2018)
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© Фото : Ассоциация мини-футбола РоссииВсероссийский финал проекта Мини-футбол – в школуВсероссийский финал проекта Мини-футбол – в школу
© Фото : Ассоциация мини-футбола России

В марте 2018 года в Московской области завершился 13-й сезон проекта "Мини-футбол — в школу", реализуемый с 2005 года министерством спорта РФ, министерством образования, Российским футбольным союзом и Ассоциацией мини-футбола России.

На протяжении двух минувших сезонов в числе официальных партнеров проекта "Мини-футбол — в школу" была компания "Спортмастер". Совместно с АМФР реализовывалась программа по поддержке городских финалов Общероссийских соревнований. В первый год сотрудничества было охвачено 10 городов страны, затем перечень был увеличен до 15-ти: Казань, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Самара, Пятигорск, Ставрополь, Челябинск, Томск, Сочи, Краснодар, Тюмень.

В каждом из них юношам и девушкам от 10 до 18 лет, добравшимся до городских финалов проекта "Мини-футбол — в школу", компания "Спортмастер" вручала специальные кубки, а также подарочные карты и купоны на скидку в магазинах компании.

"Могу поделиться впечатлениями из Красноярска, когда я беседовал с тренерами, и они говорили: "Когда к нам такое внимание, то и работать хочется еще лучше" — говорит председатель МРО "Сибирь" Владимир Евтушенко. — Наверно, этим очень многое сказано, как и горящими глазами детей. Ассоциация мини-футбола вместе с партнерами проделывает огромную работу…"

"Я всесторонне поддерживаю это направление деятельности АМФР, которое популяризирует мини-футбол даже в самых маленьких населенных пунктах — выражает свое мнение заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Пятигорск Евгений Лысенко. — И, безусловно, поддержка такого крупного бренда как "Спортмастер" пойдет только на пользу. Это очень важное направление для всей нашей страны".  

"Соревнования проходят очень хорошо — делится впечатлениями Самир Бабаев, игрок ставропольской школы №5. — Мы всегда очень ждем этих игр и много к ним готовимся. Ну а призы вообще всем нравятся!"

Итоги двух лет сотрудничества подвел управляющий делами компании "Спортмастер" Сергей Агибалов: "Итоги нашей работы с Ассоциацией мини-футбола весьма позитивные. Если сравнивать с предыдущим сезоном, то территориальный охват увеличился с 10 до 15 городов. В 2017 году участниками проекта стали учащиеся уже более чем 1600 школ. "Спортмастер" заинтересован в том, чтобы все большее количество детей занималось спортом, поэтому мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах и будем двигаться дальше. Для компании "Спортмастер" этот проект очень важен. Я вижу, как у мальчишек и девчонок, играющих в футбол, горят глаза. И сегодня, перед чемпионатом мира по футболу хочется, чтобы как можно больше детей увлекалось футболом, росли смелыми, здоровыми, понимающими, что это важно для их жизни. Они учатся жить, и спорт им в этом помогает. А "Спортмастер" старается сделать все, чтобы спорт был доступен всем".

В проекте "Мини-футбол — в школу" участвуют юноши и девушки в четырех возрастных группах, которые не являются учащимися детско-юношеских спортивных школ.

В 2005 году в проекте приняли участие 2500 школьников из 6 субъектов федерации, а в сезоне 2012/13 проект впервые преодолел отметку в 1 миллион детей ежегодно. В дальнейшем этот показатель неуклонно рос, и предыдущий сезон проекта охватил 12 110 школ из 84 субъектов РФ — 1 373 727 школьников со всей страны. Еще один важный показатель был установлен на 13-м Всероссийском финале: в нем выступило 1152 участника из 96 сильнейших команд, этот показатель официально занесен в Книгу рекордов России.

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