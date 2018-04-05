Орешкин назвал рост долговой нагрузки госкомпаний риском для государства

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Рост долговой нагрузки компаний с госучастием далеко не всегда сопровождается ростом их прибыли и является риском для государства, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Во многом рост госсектора, о котором мы говорим, финансируется кредитными ресурсами. И проблема здесь в том, что значительный рост долга компаний с госучастием далеко не всегда сопровождается ростом их прибыли. Это говорит о недостаточной эффективности инвестиций и значительных рисках для государства в будущем — в долг таким компаниям, начиная с определенного уровня долговой нагрузки, дают исключительно по причине того, что за их спиной стоит казна", — сказал министр.
Орешкин также напомнил и о проблемах банковской системы. "За последние годы у ряда банков, даже уже находящихся в процедуре санации, активы росли на сотни миллиардов рублей – а это означает, что эти деньги вместо эффективных компаний реального сектора экономики получал кто-то другой. То, что такая практика постепенно сходит на нет, это, конечно же, положительный вклад в развитие экономики", — добавил он.
Еще одной угрозой для конкуренции Орешкин назвал теневую экономику. "Различия в налогообложении из-за уклонения от уплаты – это очень серьезный фактор искажения условия конкуренции", — отметил министр. Но эта проблема начинает уменьшаться на фоне развития цифровых технологий.