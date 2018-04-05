Путин рекомендовал регионам присмотреться к "платформе поставщика"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов, присутствующим на заседании Госсовета в Кремле, присмотреться к "платформе поставщика", разработанной правительством Москвы.

В ходе государственного совета по развитию конкуренции мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о системе "портал поставщика". По его словам, это "мощный электронный магазин на всю страну".

"Для регионов вообще ничего не нужно, только написать заявление и зайти на этот портал вместе со своими поставщиками… Мне кажется, что это было бы большим хорошим делом, если бы наши коллеги присоединились", — сказал Собянин, отметив наличие и других систем в регионе, однако, по его мнению, "московская платформа — одна из лучших в стране".

"Рекомендую прислушаться. Это действительно хорошая практика", — прокомментировал работу портала Путин.