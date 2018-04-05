Путин рассказал, что необходимо для развития страны

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Прорывное развитие экономики РФ предполагает экономические свободы и наличие высокого уровня конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"Для прорывного развития страны критически важно обеспечить экономические свободы, высокий уровень конкуренции", — сказал Путин в ходе заседания Государственного совета России.

Он подчеркнул, что многое здесь зависит от властей, однако ответственность за формирование делового климата, культуры предпринимательства и честной конкуренции несет и сам бизнес.