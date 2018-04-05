МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Государственные структуры и компании с госучастием занимают ниши малого и среднего бизнеса, тем самым монополизируя рынок, заявил президент Владимир Путин.

"Что особо отмечу — государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки", — сказал Путин на заседании Государственного совета.

Как следствие, подчеркнул глава государства, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики.