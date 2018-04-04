Минимальную розничную цену на водку в 2018 году поднимать не планируют

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минимальные розничные цены на коньяк и водку в этом году в России поднимать не планируется, сообщил в среду журналистам глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян.

"Я думаю, что нет", — сказал Чуян в ответ на вопрос, будет ли повышение цен в этом году.

Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку сейчас составляет 205 рублей за бутылку объемом пол-литра литра, на коньяк — 371 рубль.