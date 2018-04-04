Россельхознадзор разрешил ввоз птицы и яиц из еще одного региона Швеции

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россельхознадзор со 2 апреля разрешил ввоз в РФ птицы и инкубационного яйца из еще одного региона Швеции, следует из опубликованного на сайте российского ведомства указания.

"В связи с улучшением эпизоотической обстановки по болезни Ньюкасла на территории лена Скане Швеции Россельхознадзор с 2 апреля 2018 года отменяет временные ограничения на экспорт в Российскую Федерации инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы, всех видов птицеводческой продукции содержащей в своем составе продукты переработки птицы, а также оборудования для содержания птицы, с указанной территории", — говорится в документе.

Ранее в феврале Россельхознадзор разрешил ввоз в РФ птицы и инкубационного яйца из ленов Кальмар и Эстергётланд Швеции.

Ньюкаслская болезнь (псевдочума птиц) — вирусная высоко контагиозная болезнь птиц, в основном семейства куриных, сообщается в материалах ведомства. При ее появлении накладывают карантин, больных птиц убивают и уничтожают. По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.