Аналитики ожидают снижение курса биткоина

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стоимость биткоина (bitcoin) замедлила темпы коррекционного роста на преобладающем негативном новостном фоне, свидетельствуют данные торгов.
Альтернативные криптовалюты при этом также дорожают. Ethereum растет в цене на 2,08% — до 404,6 доллара, Ripple — на 5,02%, до 0,539 доллара, Bitcoin Cash — на 0,88%, до 694,09 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 276,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.
В понедельник вечером курс биткоина перешел к коррекционному росту и поднялся выше 7 тысяч долларов после падения ниже 6,5 тысячи долларов на выходных.
На котировки самой популярной криптовалюты оказывает давление негативный информационный фон, в частности, новости от Google, отмечает аналитик. Интернет-гигант заявил, что запретит расширения для майнинга в своем браузере Chrome. Как объяснила компания, многие из таких расширений не соответствуют правилам и являются вредоносными.