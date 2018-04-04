Миллер рассказал, во сколько раз сократится транзит газа через Украину

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" продолжится, но сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные", — сказал Миллер в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос о возможности заключения нового транзитного контракта с "Нафтогазом", глава "Газпрома" сказал, что предстоят переговоры. При этом он подчеркнул, что это будут не те условия, которые прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.

В 2017 году транзит российского газа через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 миллиарда кубов.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить Киеву 2,56 миллиарда долларов.

В "Газпроме" вердикт назвали "ассиметричным" и заявили, что будут защищать свои права "всеми законными способами". В компании отметили, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.

Как позднее заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, компания не намерена за свой счет помогать соседним странам восстанавливать экономику. В конце марта "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража по искам с "Нафтогазом".

В понедельник стало известно, что "Газпром" зарезервировал всю сумму штрафа по контракту с "Нафтогазом".